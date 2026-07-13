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Kılıçdaroğlu "Ben Erdoğan için ayağa kalkmadım" dedi! Eski vekil fotoğrafla kanıtladı: Yalan söylüyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin Meclis açılışında Erdoğan'ı ayakta karşılamasına tepki göstererek "Ben Erdoğan için ayağa kalkmazdım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri eski CHP'li vekil tarafından fotoğraf ile yalanlandı.

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Kılıçdaroğlu "Ben Erdoğan için ayağa kalkmadım" dedi! Eski vekil fotoğrafla kanıtladı: Yalan söylüyor
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Eski CHP Milletvekili Melda Onur, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Erdoğan için ayağa kalkmazdım" sözlerini fotoğraf ile yalanladı.

KILIÇDAROĞLU "BEN ERDOĞAN İÇİN AYAĞA KALKMADIM" DEDİ!

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel yönetiminin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis açılışında ayakta karşılamasına tepki gösterdi.

Seçilmiş yönetimin Erdoğan ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu, kendi döneminde CHP'lilerin Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığını belirterek katıldığı televizyon programında şunları söyledi:

"Erdoğan Meclis'e geldiğinde CHP'liler ayağa kalkmazdı. Kim 'müzakere edeceğiz' dedi? Normalleşmede ne doğru ki? Hemen seçimlerde birinci parti çıktıktan sonra seçim istemeniz lazımdı. Derhal seçim isteyecektin! Bunu parti yönetenlere söylüyorum. Arka kapı diplomasisi sürüyor diyorlardı."

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine, kendi döneminde CHP milletvekilliği yapan Melda Onur'dan yalanlama geldi.

Kılıçdaroğlu "Ben Erdoğan için ayağa kalkmadım" dedi! Eski vekil fotoğrafla kanıtladı: Yalan söylüyor - Resim : 1

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ERDOĞAN'I EN ÖNDE AYAKTA KARŞILAMIŞ

24. Dönem CHP Eskişehir Milletvekili, Ekim 2014'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak geldiği TBMM'de, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kendisi hariç tüm vekiller tarafından ayakta karşılandığını hatırlattı.

Onur'un paylaştığı görüntülerde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı en önde ayakta karşıladığı görüldü.

Kılıçdaroğlu "Ben Erdoğan için ayağa kalkmadım" dedi! Eski vekil fotoğrafla kanıtladı: Yalan söylüyor - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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