Son Dakika | Çankaya Belediye Başkanı Güner ve 23 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında olduğu 24 kişi savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

GÜNER'İN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güner, hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamaların tamamını reddetti ve “rüşvet” suçlaması “örgüt kurma” suçlamalarına ilişkin hiçbir soru yöneltilmediğinin altını çizerek şunları söyledi:

“11 Temmuz 2026 tarihinde kendi rızamla yurt dışından gelip teslim oldum. Bu suçlamalarla tutuklamaya sevk edilmemin büyük bir haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım. Rüşvet alma ile ilgili herhangi bir soru ve suçlamalarda bulunulmadı. Örgüt kurma suçu ile ilgili herhangi bir soru da sorulmadı. Cumhuriyet Savcılığı'na sorduğumda örgüt şemasının daha sonra çizileceği söylendi. Gizli tanık ifadesi tutuklama sevk yazısına derç edilmiş.

“HİÇBİR KİMSEYE TALİMAT VERMEDİM”

Herhangi bir somut isnat söz konusu değildir. Bu firmaların hiçbirisini tanımam. Herhangi bir kişiye herhangi bir konuda talimatım söz konusu olmamıştır. Bana yönelik isnat, bir ihalenin iptali konusundadır. Hiçbir kimseye iptal talimatı vermedim. Milyonlarca lira kamu zararına uğratılması söz konusu değildir aksine kamu yararı söz konusudur. Bu dosyanın müştekisi şikayette bulunmuş ancak bir sonraki ihaleye davet edilmiştir ancak kendisi katılmamıştır. Hukuki olarak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Savunmama ekleyeceğim başkaca bir husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim."

GÜNER 'İFTİRA' SAVUNMASI YAPMIŞTI

Güner, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamaları doğrultusunda ifade vermişti. Savcılık sorgusunda, belediyedeki ihale süreçlerinde bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını belirten Güner, iptal edilen ihalelerin ardından yapılan yeni süreçlerle belediyenin aylık bazda milyonlarca liralık tasarruf sağladığını ve kamu yararı oluştuğunu savunmuştu.

Sorgusunda, dosyada yer alan "gizli tanık" beyanlarının tamamen mesnetsiz ve soyut olduğunu vurgulayan Güner, "Üzerimize iftira atılmaktadır" ifadesini kullanmıştı. Savcılık makamı, Güner'i tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde gece geç saatlere kadar süren sorguda Güner ve avukatları savunmalarını yineledi. Müdafi avukatlar, ortada somut hiçbir delil bulunmadığını, müfettiş incelemesi tamamlanmadan ve İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmadan adli işlem yapılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Savunmaları değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki mevcut delil durumunu gerekçe göstererek Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ve beraberindeki 23 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Güner, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Rüşvet alma" ve "İhaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanırken diğer kişiler ise "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.