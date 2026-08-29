Halk TV Türkiye Son Dakika | Bir kişinin öldüğü İETT kazasına neden olan sürücü gözaltında

Son Dakika | Bir kişinin öldüğü İETT kazasına neden olan sürücü gözaltında Son dakika... İstanbul Zeytinburnu'nda yaptığı ani manevra nedeniyle İETT otobüsünün dengesinin kaybetmesine neden olup kazaya neden olan aracın sürücüsü gözaltına alındı.