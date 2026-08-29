Son Dakika | Bir kişinin öldüğü İETT kazasına neden olan sürücü gözaltında
Son dakika... İstanbul Zeytinburnu'nda yaptığı ani manevra nedeniyle İETT otobüsünün dengesinin kaybetmesine neden olup kazaya neden olan aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Zeytinburnu’nda Kennedy Caddesi’nde kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Otobüsün önüne geçerek şoförün dikkatini dağıttığı öne sürülen otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Bakırköy yönünde ilerleyen A.G. idaresindeki İETT otobüsü, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Solmaz Karadoğan ile kimliği henüz açıklanmayan bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 16 kişi ise hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi’nin yan yolundaki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, R.S.F. yönetimindeki otomobilin otobüsün önüne geçtiğini ve şoförün dikkatini dağıttığını belirtti. Gözaltına alınan R.S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.