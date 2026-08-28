Son Dakika | Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var!
Son dakika haberi... Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Zeytinburnu sahilinde Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
YARALILAR VAR
Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.
Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. (DHA)
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi