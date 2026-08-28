Son Dakika | Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var!

Zeytinburnu sahilinde Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

YARALILAR VAR

Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. (DHA)

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