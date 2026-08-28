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Halk TV Türkiye Son Dakika | Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var!

Son Dakika | Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var!

Son dakika haberi... Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son Dakika | Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var!
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Zeytinburnu sahilinde Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Son Dakika | Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var! - Resim : 1

YARALILAR VAR

Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. (DHA)

Son Dakika | Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var! - Resim : 2

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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