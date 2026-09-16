Son Dakika | Binlerce aracın geçtiği bölgede metan gazı paniği! AFAD 24 saat nöbete geçti

Samsun’un Canik ilçesinde zemin etüdü sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte metan gazı tespit edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede AFAD ve itfaiye ekipleri 24 saat nöbete geçti.

SAFLIĞI YÜZDE 90!

Canik ilçesindeki Doğu Park mevkisinde yürütülen sondaj çalışması sırasında 5 gün önce gaz çıkışı fark edildi. Yaklaşık 40 metre derinlikten gelen gazın saflık oranının yüzde 90’a ulaştığı belirtildi.

Gaz çıkışının yaşandığı alanın yakınından binlerce aracın geçtiği Atatürk Bulvarı bulunuyor.

Bölgenin özellikle hafta sonları piknik amacıyla kullanılması nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, alanda 24 saat dönüşümlü nöbet tutmaya başladı.

Ankara’dan gelecek uzman ekiplerin bölgede inceleme yapması bekleniyor.

KIVILCIM UYARISI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, metan gazının havayla belirli oranda karışması hâlinde yanıcı olabileceğini söyledi.

Öztürk, “Metan gazı havayla karıştığında belirli bir oranda yanıcı hale gelir. Hava ve oksijen vardır ancak metan molekülleri seyrektir. Bir molekül yanarken kıvılcımın yanındaki molekülü ateşlemesi gerekir. Moleküller çok seyrek olduğunda bu da gerçekleşmez ve yine tutuşma olmaz” diye konuştu.

DOLGU ALANINDA OLUŞMASI NORMAL

Gaz çıkışının yaşandığı bölgenin deniz doldurularak oluşturulduğunu belirten Öztürk, “Metan gazının çıktığı o bölge, deniz doldurularak yapılmıştır. Bundan dolayı o bölgede organik maddelerin çürümesi sonucunda metan gazı oluşması normaldir. Bölge kontrol altına alındıysa ve herhangi bir yakıcı madde bulunmazsa problem yoktur” dedi.

KONTROLE ALINAN BÖLGEDE RİSK YOK

Öztürk, gazın yüzeye ulaştığı noktada kıvılcım ve ateş kaynaklarından uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Öztürk, “Doğu Park, Gülsan Sanayi Sitesi ve eski sanayi sitesinin bulunduğu bölge, Mert Irmağı'nın alüvyonlu toprağının bulunduğu, organik maddelerin yoğun olarak biriktiği bir alandır. Daha sonra burası dolgu ile dolduruldu. Organik maddelerin çürümesi sonucunda metan gazı oluşması normaldir. Metan gazının bulunduğu kuyunun dibine hava ulaşmadığı sürece patlama riski olmaz. Risk, gazın yüzeye çıktığı bölümde ortaya çıkar. Orada herhangi bir şekilde kıvılcım oluşması halinde patlama riski vardır. Ancak kuyunun dibinde, hava ulaşmadığı sürece böyle bir patlama riski bulunmaz. Çıkan bölgedeki en önemli risk, patlama ve yangın riski. Herhangi bir kıvılcım aldığında patlama olabilir. Ancak bu, gazın havayla ne oranda karıştığına bağlı. Ancak bölge kontrol altına alındıysa ve herhangi bir yakıcı madde bulunmazsa problem yoktur. Metan gazının insana olan etkisi de gazın yoğunluğuna ve insanın bulunduğu ortama göre değişir. Eğer kapalı ve sıkışık bir ortamsa insanı boğar ve ölüme kadar gider. Açık havada ise bu durum önemli bir sorun teşkil etmez” ifadelerini kullandı. (DHA)