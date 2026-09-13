8 metre derinlikte peş peşe iki ölüm: Önce biri bayıldı, kurtarmaya gelen de öldü

Kahramanmaraş’ta temizlemek için girdiği 8 metre derinliğindeki su kuyusunda metan gazından zehirlenerek bayılan 52 yaşındaki Gurbet Esenceli ile onu kurtarmak için kuyuya giren 37 yaşındaki Mehmet Tekin hayatını kaybetti.

İki kişinin cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

TEMİZLİK İÇİN KUYUYA İNDİ, KISA SÜRE SONRA BAYILDI

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Gurbet Esenceli, temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Bir süre sonra kuyuda rahatsızlanan Esenceli, arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istedi. Ancak kısa süre sonra bayıldı.

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN KUYUYA GİRDİ, O DA BAYILDI

Esenceli'nin kuyuda bayılması üzerine Mehmet Tekin, onu çıkarmak için kuyuya girdi. Ancak Tekin de kuyuya iner inmez bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KUYUDA METAN GAZI TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede kuyuda metan gazı tespit edildi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, maske takarak kuyuya girdi.

Ekipler, Gurbet Esenceli ile Mehmet Tekin'i kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esenceli ve Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin'in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)