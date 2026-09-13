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Halk TV Türkiye Düğün dönüşü ortalık savaş alanına döndü: 21 kişi yaralandı

Düğün dönüşü ortalık savaş alanına döndü: 21 kişi yaralandı

Bartın'da düğün dönüşü minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 21 kişi yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düğün dönüşü ortalık savaş alanına döndü: 21 kişi yaralandı

Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 21 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetimindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Düğün dönüşü ortalık savaş alanına döndü: 21 kişi yaralandı - Resim : 1

MİNİBÜSTEKİ 18 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan 3'ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken 21 kişi ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedaviye alınan 21 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bartın Kaza
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