Son Dakika | Beşiktaş'ta yolcu otobüsü iş makinesine çarptı

Beşiktaş’ta İETT bünyesinde çalışan özel halk otobüsü ile iş makinesinin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle iş makinesine çarptı.

5 YOLCU VE 2 EMEKÇİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular ile iş makinesindeki kişiler savruldu. Kazada özel halk otobüsündeki 5 yolcu ile iş makinesinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Toplam 7 yaralı, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

TRAFİK BİR SÜRE AKSASI

Kaza nedeniyle Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otobüs ve iş makinesinin yolu kısmen kapatması, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı ve araçları alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

Kazaya karışan özel halk otobüsü ile iş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Araçların yoldan çekilmesinin ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından caddedeki trafik akışı yeniden normale döndü. (DHA)