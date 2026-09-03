Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Kaza, Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eren Ö. yönetimindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil ile Ergin K.'nin kullandığı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

KAZADA BİRİ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü Eren Ö. ile İETT otobüsünde bulunan, biri bebek 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İETT ŞOFÖRÜ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İETT otobüsünün sürücüsü Ergin K.'nin ise trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından önce hastaneye, daha sonra emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.