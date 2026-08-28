Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi iddianamesi hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte toplam 78 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Mutlu'nun gözaltına alınmasından 350 gün sonra hazırlanan iddianamede çok sayıda suçlama yöneltildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/153132 soruşturma numaralı dosya kapsamında Hasan Mutlu liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

İddianamede bir suçtan zarar gören kurumun yanı sıra 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli bulunduğu bildirildi.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Başsavcılığın soruşturmanın tamamlanmasının ardından düzenlediği iddianame, ilgili mahkemenin değerlendirmesine sunuldu.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Hasan Mutlu liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.

İddianame kapsamında; 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli bulunmaktadır.

Şüphelilere; rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma, çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından dava açılmıştır."