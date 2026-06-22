Hasan Mutlu cezaevinde yeni yaşını karşıladı: Gönülleri ayıramazlar

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajında, "bugün yeni bir yaşı karşılarken, hayatının en buruk doğum günlerinden birini yaşadığını" ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Her yıl doğum günümde yanımda olan ailemden, çocuklarımdan, torunlarımdan ve sevdiklerimden uzakta olmanın derin hüznünü hissediyorum.

​Bir dedenin torunlarına sarılamaması, bir babanın evlatlarının gözlerinin içine bakamaması, ailesiyle aynı sofrayı paylaşamaması tarif edilmesi zor bir özlemdir. Bu doğum günümde en büyük eksikliğim de budur. Torunlarımın sesini duyamadan, çocuklarıma sarılamadan yeni yaşıma giriyorum.

​Sadece ailemden değil, yıllardır birlikte yürüdüğümüz Bayrampaşa’dan da uzağım. Sokaklarında selamlaştığımız komşularımızı, esnafımızı, gençlerimizi, büyüklerimizi ve her köşesinde emek verdiğimiz güzel ilçemizi özlüyorum. Bayrampaşa’nın sokaklarında sizlerle yeniden buluşacağımız günlerin hayaliyle yaşıyorum."

Mutlu, yalnızca ailesini değil, yıllarca hizmet verdiği Bayrampaşa'yı da özlediğini belirterek, ilçenin sokaklarında yeniden vatandaşlarla buluşacağı günlerin hayalini kurduğunu söyledi.

Cezaevi koşullarına da değinen Mutlu, kendisine gönderilen destek mesajlarının moral verdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Duvarlar insanları sevdiklerinden ayırabilir, fakat gönülleri ayıramaz. Kalbim her zaman ailemle, çocuklarımla, torunlarımla ve değerli Bayrampaşalı hemşehrilerimle birliktedir.”

Destek verenlere teşekkür eden Mutlu, özlemlerin sona ereceğine ve yeniden Bayrampaşa sokaklarında vatandaşlarla kucaklaşacağı günlerin yakın olduğuna inandığını belirtti.

Öte yandan Mutlu'nun doğum günü cezaevi dışında da anıldı. Eşi Safiye Mutlu ile CHP Bayrampaşa Kadın Kolları üyeleri, eski belediye başkanı için bir doğum günü kutlaması düzenledi.