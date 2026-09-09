Son Dakika | Balıkesir'de deprem: Sındırgı sallandı

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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:39 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin özellikle çevre bölgelerde hissedildiği, vatandaşların sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kısa süreli tedirginlik yaşadığı da öğrenildi.

SINDIRGI SALLANDI

Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 5.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

AFAD TARAFINDAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı: