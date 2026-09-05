İstanbul depremi için yeni senaryo: Deprem uzmanı duyurdu, gözler kritik havzaya çevrildi

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'un olası deprem senaryosuna ilişkin yeni değerlendirmesinde Adalar-Çınarcık hattındaki sismik hareketliliğe dikkat çekti ve "Gözler Adalar-Çınarcık havzasında olması gerekiyor" dedi.

Bektaş, 18-20 Ağustos tarihlerinde Adalar Fayı çevresinde meydana gelen yoğun mikrodeprem kümelenmesinin, doğuya doğru ilerleyen kırılma ve stres transferiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“ALARM DEĞİL” DİYEREK ADALAR-ÇINARCIK HAVZASINA İŞARET ETTİ

Bektaş, sosyal medya paylaşımında doğuya doğru sismik ilerlemenin Silivri'deki 6,2 büyüklüğündeki depremle başlamadığını, öncesinde de bulunduğunu ve sonrasında sürdüğünü ifade etti.

Adalar Fayı çevresindeki mikrodeprem aktivitesini de değerlendirmesine ekleyen Bektaş, doğuya ilerleyen kırılma, doğuya stres transferi ve Adalar'daki mikrodeprem aktivitesinin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Bektaş, bu 3 unsurun Adalar-Çınarcık zonunu İstanbul'un gelecekteki deprem senaryosunda kritik bir izleme alanı haline getirdiğini ifade ederek, bunun bir alarm olmadığını ancak gözlerin Adalar-Çınarcık havzasında olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'un olası deprem senaryosuna ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İSTANBUL DEPREMİNDE YENİ KRİTİK SENARYO: ADALAR–ÇINARCIK

● Doğuya doğru sismik ilerleme Silivri 6,2 ile başlamadı; öncesinde vardı ve sonrasında da sürdü.

● Şimdi, buna batıya eğimli Adalar Fayı çevresindeki 18-20 Ağustos yoğun mikrodeprem kümelenmesi eklendi.

*Doğuya ilerleyen kırılma ve

*Doğuya stres transferi,

*Adalar’daki mikrodeprem aktivitesi…

Bu üçlü, Adalar–Çınarcık zonunu İstanbul’un gelecekteki deprem senaryosunda en kritik izleme alanı haline getiriyor.

Alarm değil; ama gözler artık Adalar/Çınarcık havzasında olmalı!"