Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika | Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Ankara'nın Kalecik ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son Güncelleme:

Ankara'nın Kalecik ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20.11 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 11.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Kalecik (Ankara)

Tarih:2026-09-03

Saat:20:11:05 TSİ

Enlem:40.28267 N

Boylam:33.41533 E

Derinlik:11.74 km

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.9 OLARAK DUYURDU

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili detayları paylaştı. Kandilli, depremin Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğünü ise 3.9 derinliğini 5 kilometre olduğunu belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem AFAD Ankara
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro