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Halk TV Türkiye Son Dakika | 'Balıkçı İsmet' gözaltına alındı

Son Dakika | 'Balıkçı İsmet' gözaltına alındı

Son dakika haberi.... 'Balıkçı İsmet' adıyla da bilinen İsmet Öğüt fon skandalı kapsamında gözaltına alındı. 3 milyar liralık fon çıkışı tespit edildi

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Son Dakika | 'Balıkçı İsmet' gözaltına alındı
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"Balıkçı İsmet" adıyla da bilinen İsmet Öğüt'ün fon skandalı kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

3 MİLYAR LİRALIK FON ÇIKIŞI TESPİT EDİLDİ

Öğüt'ün 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi.

Son Dakika | 'Balıkçı İsmet' gözaltına alındı - Resim : 1

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak tanınan İsmet Öğüt adına 1 Temmuz - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı gerçekleştiği tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturmada fonların yatırımcı ve işlem trafiği de doğrudan incelemeye alındı. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) yazı yazarak soruşturma konusu fonların kuruluş aşamasından tasfiye sürecine kadar gerçekleşen tüm alım-satım verilerini talep etti.

Savcılık ayrıca, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin dökümünü istedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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