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Halk TV Türkiye Son Dakika | Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında yangın!

Son Dakika | Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında yangın!

Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında, Atatürk Havalimanı istikametinde otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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D-100 kara yolu Sefaköy mevkisinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında, Atatürk Havalimanı istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle, D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor. Yan yol trafiğe kapatıldı. (AA-DHA)

Son Dakika | Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında yangın! - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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