Uçakta yangın paniği! Powerbank alev aldı, 146 yolcu tahliye edildi

İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda Prag seferini gerçekleştirecek easyJet uçağında kalkış öncesi yangın paniği yaşandı. 146 yolcuyu taşıyan Airbus A320 tipi uçakta, uçak pist yönünde ilerlediği sırada kabinden duman ve alev yükseldi. Mürettebatın acil durum ilan etmesinin ardından yolcular kısa sürede uçaktan tahliye edildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Olay, 10 Eylül akşamı Malpensa Havalimanı'nda meydana geldi. EasyJet'in U23905 sefer sayılı Milano-Prag uçuşunu yapan uçak, Terminal 2'deki park alanından saat 17.24 sıralarında ayrılarak kalkış için taksi yoluna girdi. Ancak yaklaşık yedi dakika sonra, saat 17.31'de uçakta duman fark edildi ve acil durum prosedürleri devreye sokuldu.

İlk belirlemelere göre kabinde başlayan olayın ardından pilotlar acil durum ilan etti. Uçağın, havalimanındaki itfaiye istasyonunun hemen yakınında durması müdahalenin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağladı. İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri kısa sürede uçağın bulunduğu bölgeye sevk edildi.

146 YOLCU KAYDIRAKLARLA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın ve yoğun duman nedeniyle uçaktaki 146 yolcunun tamamı acil tahliye prosedürü kapsamında uçaktan çıkarıldı. Yolcular, uçağın kapılarından açılan şişme acil durum kaydıraklarını kullanarak piste indirildi.

Tahliye sırasında iki yolcunun hafif şekilde yaralandığı ve sağlık ekiplerince kontrol edildiği bildirildi. Diğer yolcuların durumunun iyi olduğu, olayda ağır yaralanan bulunmadığı aktarıldı.

İtalyan basınındaki ilk bilgilere göre yangının kaynağı da kısa sürede belirlenmeye başladı. İlk incelemeler, yolculardan birine ait el bagajında bulunan taşınabilir şarj cihazının, yani powerbank'in aşırı ısınması sonucu yangının başlamış olabileceğine işaret etti. Ancak soruşturma tamamlanmadan bunun kesin neden olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Uçaktaki acil durum nedeniyle Malpensa Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları geçici olarak askıya alındı. Güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi ve uçağın bulunduğu alanın güvenli hale getirilmesi amacıyla uygulanan kısıtlama yaklaşık bir saat sürdü.

Havalimanındaki operasyonlar daha sonra kademeli olarak yeniden başlatıldı. Öncelikle pistlerden biri kullanıma açılırken, olayın yaşandığı uçağın bulunduğu bölgedeki diğer pistte kontroller ve uçağın kaldırılması nedeniyle çalışmalar daha uzun sürdü. Havalimanının yaklaşık 19.30 itibarıyla yeniden tam kapasiteye döndüğü bildirildi.

Uçuşların durdurulması havalimanına gitmekte olan bazı uçakları da etkiledi. Avrupa'daki hava trafiğini koordine eden Eurocontrol'ün, havada bulunan ve Malpensa'ya yönelen bazı uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirilmesini istediği aktarıldı.

POWERBANK'LER YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın ilk bulgularında powerbank ihtimalinin öne çıkması, havacılıkta lityum pillerle ilgili güvenlik tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

Akıllı telefon, tablet, kablosuz kulaklık ve taşınabilir şarj cihazı gibi çok sayıda günlük elektronik cihazda kullanılan lityum piller, hasar görmeleri, aşırı ısınmaları veya üretim kaynaklı sorunlar yaşamaları halinde yangına yol açabiliyor.

İtalya'daki havacılık güvenliği verileri de bu riskin son yıllarda arttığını gösteriyor. İtalyan Sivil Havacılık Otoritesi ENAC verilerine göre, lityum içeren materyallerin güvenlik açısından tehlike oluşturduğu yönündeki bildirimlerdeki payı 2022'de yüzde 17,5 iken 2024'te yüzde 40,6'ya yükseldi.

ANSV SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından İtalya'nın sivil havacılık güvenliği soruşturma kurumu ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) de harekete geçti. Kurum, olayın nasıl meydana geldiğinin ve uçaktaki yangının kesin kaynağının belirlenmesi amacıyla güvenlik soruşturması açtı. ANSV, İtalya'daki sivil havacılık kazaları ve ciddi olaylarına ilişkin bağımsız güvenlik soruşturmalarını yürütüyor.

Soruşturmayla birlikte uçağın teknik durumu, kabinde yangının nasıl başladığı, powerbank'in durumu ve tahliye sürecinin ayrıntıları incelenecek.

Kalkıştan yalnızca birkaç dakika önce meydana gelen olay, uçağın henüz havalanmamış olması sayesinde daha ağır bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alınmış oldu.