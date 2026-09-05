Uçakta kontrolden çıkan saldırgan yolcuyu kelepçeleyip koltuğa bağladılar!

ABD’de Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı’ndan Newark’a gitmek üzere havalanan American Airlines uçağında yolcu paniği yaşandı. 618 sefer sayılı uçakta bir yolcunun saldırgan davranışlar sergilemesi üzerine kabin ekibi ve diğer yolcular müdahale etmek zorunda kaldı. Olayın büyümesi üzerine uçak, planlanan Newark rotasından ayrılarak Maryland’deki Baltimore’a yönlendirildi.

Olay, uçuşun yarısından fazlası tamamlandıktan sonra uçağın birinci sınıf bölümünde meydana geldi. Yolculardan Richard Olenick ve Juan Mejia’nın aktardığına göre, iki sıra arkalarında oturan erkek yolcu aniden öfkelenmeye ve çevresindekilere yönelik saldırgan davranışlar sergilemeye başladı.

YOLCUYA SALDIRDI

İlk olarak bir kabin görevlisinin müdahale etmeye çalıştığı yolcu, kısa süre içinde fiziksel saldırıda bulundu. İddiaya göre önce yanında bulunan bir yolcuya vuran saldırgan, kendisini durdurmaya çalışan bir kadına da saldırdı. Durumun kontrolden çıktığını gören emekli New Jersey polis memuru Juan Mejia ayağa kalkarak müdahaleye katıldı. Richard Olenick de ona yardım etmek için harekete geçti.

ÖNCE KELEPÇE, ARDINDAN KOLİ BANDI

Olenick ve Mejia, saldırganın küfürler savurduğunu ve ırkçı ile homofobik ifadeler kullandığını söyledi. Kabin görevlisinin müdahalede bulunan üç kişiye plastik kelepçe vermesinin ardından saldırgan yolcunun elleri bağlandı.

Ancak bu müdahale yolcuyu sakinleştirmeye yetmedi. Tanıkların anlatımına göre saldırgan direnmeye devam etti ve Mejia'yı ısırdı. Olenick'i de ısırmaya çalışması üzerine yolcunun hareketlerini tamamen kısıtlamak için ikinci bir yöntem kullanıldı.

Kabin görevlisinin verdiği koli bandıyla yolcu oturduğu koltuğa sabitlendi. Müdahaleye katılanlar, yolcunun ağzını bantlamadıklarını özellikle belirtti. Olenick, bunun nedeninin yolcunun nefes almasını engellememek olduğunu aktardı.

Richard Olenick, müdahalenin ardından bile saldırganın tamamen sakinleşmediğini belirterek, yolcunun koltuktan kalkmaya ve direnmeye devam ettiğini söyledi.

UÇAK BALTIMORE'A YÖNLENDİRİLDİ

Yaşananların ardından uçuş ekibi olayı yetkililere bildirdi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), American Airlines'a ait 618 sefer sayılı uçağın Dallas Fort Worth'tan Newark'a giderken mürettebat tarafından yolcunun çıkardığı olayla ilgili bildirim yapıldığını doğruladı.

Uçak daha sonra Maryland'deki Baltimore'a acil iniş gerçekleştirdi. Olenick'in anlatımına göre uçak iniş için yönlendirilene kadar geçen yaklaşık 15 dakikalık bölümde saldırgan yolcunun hareket etmesini engellemek amacıyla yanında oturmaya devam etti.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

American Airlines ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin şirket açısından en büyük öncelik olduğunu belirterek uçakta şiddete tolerans gösterilmediğini vurguladı. Şirket ayrıca olay sırasında görev yapan kabin ekibine profesyonel müdahaleleri, diğer yolculara ise gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür etti.