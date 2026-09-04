11 bin metrede ölümden döndüler! Uçak 300 fit düştü, kaptan pilotun testi pozitif çıktı

Air India’nın Phuket-Yeni Delhi seferini yapan Airbus A320neo tipi yolcu uçağında yaşanan korku dolu anların ayrıntıları, Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu’nun (AAIB) yayımladığı ön raporla ortaya çıktı. 4 Ağustos’ta meydana gelen olayda uçak, yaklaşık 36 bin fit (11 bin metre) irtifada seyir halindeyken üç hidrolik sistemini birkaç saniye içinde kaybetti.

Otomatik pilotun devreden çıkması ve uçuş kumandalarının kısa süreliğine yanıt vermemesi üzerine uçak önce irtifa kazandı, ardından yaklaşık 300 fit aşağı indi. Kabindeki ani hareketler nedeniyle 20 yolcu ve 4 kabin görevlisi yaralandı.

ÜÇ HİDROLİK SİSTEM DEVRE DIŞI

Uçakta 137 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. AAIB'nin verilerine göre olay sırasında uçuşu 32 yaşındaki ikinci pilot gerçekleştiriyordu. Uçağın uçuş kontrol sistemi önce yeşil hidrolik sistemde basınç kaybı tespit etti. Bunun ardından yaklaşık dört saniye içerisinde mavi ve sarı sistemlerde de basınç kaybı yaşandı. Böylece uçağın üç hidrolik sistemi de geçici olarak devre dışı kaldı.

DÖRT SANİYE BOYUNCA KUMANDALAR ÇALIŞMADI

Üçlü hidrolik kaybının ardından otomatik pilot devreden çıktı ve kokpitte sürekli tekrarlayan alarm sesi duyuldu. Pilotlar yaklaşık dört saniye boyunca uçağın yükselme-alçalma hareketini ve sağa-sola yatışını kontrol eden bazı temel uçuş kumandalarından yeterli yanıt alamadı. Bu sırada yaklaşık iki saniye boyunca perdövites uyarısı da devreye girdi.

Uçak, belirlenen 36 bin fit seviyesinden önce 372 fit yükseldi, ardından başlangıç irtifasının 292 fit altına indi. Hidrolik sistemlerdeki basınç ise ilk kayıptan yaklaşık dokuz saniye sonra yeniden sağlandı ve uçuş kumandaları normal şekilde çalışmaya başladı.

EMNİYET KEMERİ IŞIKLARI KAPALIYDI

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de uçağın ani irtifa değişimi sırasında emniyet kemeri ikazlarının kapalı olmasıydı. Uçağın sert şekilde yükselip ardından alçalmasıyla bazı yolcular ve kabin görevlileri yerlerinden savrularak baş üstü bagaj bölmelerine ve kabin ekipmanlarına çarptı.

Delhi'ye inişin ardından 24 kişi tıbbi müdahaleden geçirildi. İlk müdahale sonrasında 20 kişi taburcu edilirken, dört kişinin daha ciddi yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Ani hareketler yalnızca yolcuları değil, kabin bölümünü de etkiledi; baş üstü dolaplarının kapakları, tavan panelleri ve bazı yolcu hizmet ünitelerinde hasar meydana geldi. Bazı tutacaklar ve bir acil çıkış kolunun da zarar gördüğü bildirildi.

KAZA KATEGORİSİNE GİRDİ

Uçak kısa süre içinde yeniden dengelendi. Mürettebat, rotadaki başka bir havalimanına yönelmek yerine Yeni Delhi'ye devam etme kararı aldı ve uçak güvenli şekilde iniş yaptı. Yaralanmalar ve uçakta meydana gelen hasar nedeniyle olay, ilk değerlendirmedeki “ciddi olay” sınıflandırmasından “kaza” kategorisine yükseltildi.

KAPTAN PİLOTUN TEST SONUCU

Ön raporun bir diğer dikkat çekici bölümü ise uçuş ekibine uygulanan psikoaktif madde testleri oldu. Olayın ardından 32 yaşındaki ikinci pilot ile 34 yaşındaki kaptan pilot teste tabi tutuldu. Her iki pilotun alkol testleri uygun çıktı. Ancak kaptan pilotun psikoaktif maddelere yönelik testinde “negatif olmayan” sonuç elde edildi. AAIB, raporunda tespit edilen maddenin adını açıklamadı.

Reuters'ın aktardığı bir kaynağa göre ise doğrulama testinde esrar tespit edildiği ileri sürüldü. Daha önce Hint basınında da kaptanın doğrulama testinin esrar açısından pozitif çıktığı yönünde kaynaklara dayandırılan haberler yayımlanmıştı.

AAIB, kaptanın test sonucu ile uçağın havadaki irtifa kaybı arasında şu aşamada herhangi bir bağlantı kurmadı. Soruşturmanın teknik boyutunda öne çıkan temel bulgu, üç hidrolik sistemde neredeyse eş zamanlı yaşanan basınç kaybı olmaya devam ediyor.