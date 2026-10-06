Son Dakika | AYM Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman kararının gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkûm edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusuna ilişkin gerekçeli kararı, 6 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. AYM Genel Kurulunun 2 Nisan 2026 tarihinde verdiği, 2025/57667 başvuru numaralı kararda, önceki ihlal kararına rağmen yeniden yargılama yapılmaması ele alındı.

13. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE UYARI

AYM'nin yeni kararının gerekçesinde "Anayasa, Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirme yükümlülüğü altında olan kamu makamlarına (somut olayda İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerine) Anayasa Mahkemesi kararlarına direnme veya bağlayıcılığını tartışma yetkisi vermemektedir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin yeniden yargılama işlemlerini başlatması hem yasal hem de anayasal bir zorunluluktur" ifadeleri kullanıldı.

İLK İHLAL KARARININ ARDINDAN YENİDEN YARGILAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Kahraman, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022 tarihli kararıyla, hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Karar, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesince 28 Eylül 2023'te onandı. Bunun üzerine AYM'ye başvuran Kahraman hakkında, 31 Temmuz 2025 tarihinde hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği kararı verildi. AYM, ihlalin sonuçlarının giderilmesi için yeniden yargılamaya başlanmasını istedi. Kahraman'ın avukatı, bu karar doğrultusunda 17 Ekim 2025'te yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye talebinde bulundu. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Kasım 2025 tarihli ek kararıyla talepleri reddederek infazın devamına karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de bu karara yapılan itirazı 11 Kasım 2025'te reddetti. Kahraman, 27 Kasım 2025'te ikinci kez bireysel başvuruda bulundu.

"YETKİ GASBI" GEREKÇESİ

İlk derece mahkemesinin, AYM'nin kanun yolu incelemesi yaparak "yetki gasbında" bulunduğu yönündeki değerlendirmesi, ikinci başvurunun temel tartışma konularından biri oldu. AYM, kendi görev ve yetkilerinin bir derece mahkemesinin yorumuyla değil, Anayasa tarafından belirlendiğini vurguladı. Kesinleşmiş yargı kararlarının temel hak ve özgürlükleri ihlal edip etmediğini incelemenin, bireysel başvuru kapsamında kendisine verilen anayasal bir görev olduğunu belirtti. Mahkeme, anayasal yetkileri kapsamında verilen bir ihlal kararının, yetki gasbı yapıldığı ileri sürülerek uygulanmamasının bireysel başvuru hakkıyla bağdaşmadığı sonucuna ulaştı. Kararda, yargı mercilerinin AYM'yi yetki gasbıyla itham ederek kararlarına uymamasının, takdir yetkisi kapsamında ortaya konulmuş hukuki bir görüş olarak dahi kabul edilemeyeceği ifade edildi.