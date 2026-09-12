AYM Başkanı'ndan Tayfun Kahraman açıklaması: Kararda iki hak ihlali tespit edildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın ikinci bireysel başvurusunda hem adil yargılanma hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verildiğini açıkladı. Özkaya, kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile görüştü. Görüşmede anayasa yargısının işlevi ve bireysel başvuru sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Özkaya, Anayasa Mahkemesinin yalnızca hukuk kurallarının Anayasa'ya uygunluğunu denetlemediğini, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

AYM'nin bireysel başvuruları değerlendirirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, diğer ülkelerin anayasa mahkemelerinin içtihatları ve Türkiye'deki yüksek yargı kararları dahil olmak üzere farklı kaynakları dikkate aldığını ifade eden Özkaya, ihlal iddialarının adalet odaklı bir yaklaşımla incelendiğini söyledi.

"AYM KANUN YOLU MAHKEMESİ DEĞİL"

Özkaya, AYM ile Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı kurumları arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını vurguladı. Her kurumun görev ve yetkisinin Anayasa ve kanunlarla belirlendiğini belirten Özkaya, AYM'nin bireysel başvurularda bir kanun yolu mahkemesi gibi hareket etmediğini ifade etti.

Özkaya, "AYM, kanuna uygunluk değil, anayasal denetim yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

KARARININ GEREKÇESİ BEKLENİYOR

Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusuna ilişkin de açıklama yaptı.

AYM'nin başvuruda hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini hatırlatan Özkaya, kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

AYM'nin görevinin bir kişinin suçlu olup olmadığını belirlemek olmadığını vurgulayan Özkaya, Mahkemenin yargılama sırasında Anayasa ile güvence altına alınan usule ilişkin hakların korunup korunmadığını denetlediğini söyledi.

Özkaya, Kahraman hakkında verilen ilk AYM kararının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. (ANKA)