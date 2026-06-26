Halk TV Türkiye Son Dakika | Antalya'da orman yangını çıktı: Uçak ve helikopterlerle söndürülmeye çalışılıyor

Son Dakika | Antalya'da orman yangını çıktı: Uçak ve helikopterlerle söndürülmeye çalışılıyor Son dakika haberi... Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.