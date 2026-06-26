Son Dakika | Antalya'da orman yangını çıktı: Uçak ve helikopterlerle söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberi... Antalya'da orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi katılıyor.
Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale yürütüyor.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi