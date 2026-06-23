Büyükçekmece'de itfaiye aracının devrildiği feci kaza kamerada: 3 itfaiye eri yaralı!

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yangın ihbarına gitmekte olan bir itfaiye aracı, aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarparak devrildi. Kaza sonucunda yaralanan 3 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YANGIN İHBARINA GİDERKEN KAZA YAPTI

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Celaliye mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir yangın ihbarını değerlendirmek üzere yola çıkan itfaiye aracı, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobile çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek devrildi.

YARALI İTFAİYECİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla D-100 Karayolu'nun Ankara istikametini tamamen trafiğe kapatırken, ulaşım yan yol üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

Kazada yaralanan itfaiye erleri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Çarpışan otomobilde bulunanların yara almadan atlattığı kazanın ardından yaşanan anlar, dron ile havadan da görüntülendi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yangın ihbarına gitmekte olan itfaiye aracının, yan yoldan D-100 Karayolu'na bağlanış yapan otomobile çarptığı anlar net bir şekilde görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle itfaiye aracının devrilerek yolun karşı şeridine geçtiği anlar da kayıtlara yansıdı. (DHA)