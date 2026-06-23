Otomobil alev alev yandı: Canlarını hiçe sayıp paranın derdine düştüler

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve ardından alev alev yanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için zamanla yarışırken, çevredeki vatandaşlar ise araçta bulunan yüklü miktardaki parayı alevlerin arasından kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe istikametinden Ceylanpınar yönüne doğru seyir halinde olan Şeyhmus A. idaresindeki 06 ZK 798 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YARALILARI DİĞER SÜRÜCÜLER KURTARDI

Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Sürücü Şeyhmus A. ile araçta yolcu olarak bulunan Mahmut C. yaralandı. Alevlerin yükseldiği otomobilde mahsur kalan 2 yaralı, yoldan geçen diğer sürücülerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR PARALARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale edip yangını kontrol altına almaya çalışırken, olay yerindeki vatandaşlar da otomobilde bulunan yüklü miktardaki parayı kurtarmak için harekete geçti.

KISMEN YANAN PARALAR JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Araçtan dışarı çıkarılan ve bir kısmı yanarak zarar gören paralar söndürüldü ve muhafaza altına alındı. Yangın neticesinde otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, büyük bir kısmı zarar gören paralar jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)