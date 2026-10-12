Son dakika | Antalya AKP'ye mi geçiyor? Özdemir, Özgür Özel'i aradı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasıyla birlikte yeni belediye başkanlarının geçişlerinin de olacağı kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

AKP Genel Başkan yardımcısı Hasan Basri Yalçın geçtiğimiz gün katıldığı bir programda bir büyükşehir belediye başkanının daha AKP’ye katılacağını ifade etti.

Bunun üzerine tüm gözler Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından başkanvekili olarak seçilen Büşra Özdemir'e çevrildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir belediye meclisi toplantısı öncesi AKP'ya katılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda hakkımdaki iddialar var ama bir haftadır çok yorucu bir süreç olmaya başladı. Görevimi elimden gelen en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. Ben CHP çatısı altında siyaset yapıyorum. Birilerinin adı konuşulurken insanların biraz daha nezaketli olması gerektiğini düşünüyorum"

ÖZGÜR ÖZEL'İ ARADI

Özdemir ayrıca Özgür Özel'i de arayarak bilgilendirme yaptığı açıklandı.

Büşra Özdemir’in AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaların MYK toplantısında gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya yanıt veren Zeynel Emre, söz konusu transfer iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı:

"Bugün sabah itibarıyla kendisi Genel Başkanımıza ulaştı, bir vesileyle görüştüler. Böyle bir durumun olmadığını bizzat ifade etti. Tabii bizler o kadar çok süreçle ve siyasi operasyonla karşılaşıyoruz ki kamuoyunda bu tür söylentilerin çıkması ya da basının bunu sorması gayet olağandır."