Antalya AKP'ye mi geçecek? Belediye yönetiminde kritik değişiklikler var

AKP’nin CHP’den belediye başkanlarını transfer etmesi gündemin tartışılan ana maddelerinden biri.

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasıyla birlikte yeni belediye başkanlarının geçişlerinin de olacağı kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

AKP Genel Başkan yardımcısı Hasan Basri Yalçın geçtiğimiz gün katıldığı bir programda bir büyükşehir belediye başkanının daha AKP’ye katılacağını ifade etti.

Yalçın’ın bu açıklamasından sonra kulisler hareketlendi. Önce Ankara sonra da Muğla iddiaları gündemde yer buldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş iddiları kesin dille yalanlarken Muğla’dan da yalanlama gecikmedi.

ANTALYA İDDİASI

Geçiş yapacak başkan tartışmaları devam ederken iktidara yakın gazeteci Sinan Burhan “Antalya Başkanvekili Büşra Özdemir'in AKP'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim" ifadelerini kullandı.

Bilgiyi farklı kaynaklardan teyit etmeye çalıştığını söyleyen Burhan, yalnızca AKP'li kaynaklarla değil, CHP'li ve Yeni Partili kaynaklarla da görüştüğünü, Antalya'daki yerel medya temsilcileri ve siyaset çevrelerinden de bilgi aldığını belirtti.

BÖCEK TUTUKLANINCA SEÇİLMİŞTİ

Büşra Özdemir, Muhittin Böcek'in belediyeye yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025'te yapılan seçimde 75 oyla başkanvekili seçilmişti.

BÜŞRA ÖZDEMİR

BELEDİYEDE DEĞİŞİKLİKLER

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Özdemir’in belediye yönetiminde değişikliğe gittiğini ifade etti.

Yazıcıoğlu, Özdemir’in eşinin AKP’li olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde tercihi bürokratlar Menderes Türel dönemi isimler.. Ve sonuç şaşırtıcı mı Haftaya Altın Portakal öncesinde..”