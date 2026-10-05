Son Dakika | Ankara Şanlıurfa uçağında patlayıcı alarmı: Uçakta arama başlatıldı!

Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden AJet uçağında, patlayıcı madde bulunduğuna dair bir not bulundu. Bunun üzerine Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapan uçakta güvenlik önlemleri alınırken, 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi.

UÇAKTAKİ NOT PANİĞE NEDEN OLDU

AJet’in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan 4180 sayılı uçağında, patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine 5 Ekim 2026 saat 19.00’da Ankara’dan havalanan uçak, saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yaptı.

Yolcular ve mürettebat güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi.

GÖZLER UÇAKTAKİ ARAMAYA ÇEVRİLDİ

Tahliyenin ardından güvenlik birimleri tarafından uçakta patlayıcı madde araması yapılacağı bildirildi. Uçakta toplam 136 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır.

Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."