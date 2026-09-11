Son Dakika | Ankara'da lüks villaların dibinde orman yangını: Tahliye edildiler

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda, lüks villaların dibinde yangın çıktı.

Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

EVLER BOŞALTILDI

Ayrıca, 3 yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edildi. Helikopterler Mogan Gölü'nden aldıkları suyu alevlerin üzerine boşaltarak, yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Söndürme çalışmaları sırasında bölgedeki villa tipi evlerde oturanlar tahliye edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının enerjisi düşürülerek, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

(AA-DHA)