Son Dakika | Alihan Kuriş soruşturmasında 35 kişi tutuklandı

"Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" faaliyetleri kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerin tamamının tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu. Hakimlik 35 kişinin tutuklanmasına 2 kişi için ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

37 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak başsavcılığa hazır edildi. Savcılık sorgularının ardından tüm şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

35 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Mahkeme, sevk edilen 37 şüpheliden 35'inin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğü gibi tedbirler uygulanacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve örgütün diğer bağlantılarının araştırıldığını bildirdi. Operasyon kapsamında ele geçirilen delillerin incelenmesinin ardından yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği belirtildi.