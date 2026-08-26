Süleymancılar soruşturmasında Mehmet Akay yakalandı: Tutanaklarının saklanması sürecinde rol almıştı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Akay'ın, örgütün belgelerini saklama sürecinde aktif rol aldığı belirtildi.

"ÖRGÜT BELGELERİNİ SAKLAMA TALİMATI VERDİ"

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği çalışanı olan Mehmet Akay'ın, örgüte ait finansal ve örgütsel dokümanların gizleneceği adrese taşınması talimatını verdiği tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca; hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanaklarının saklanması sürecini bizzat yönettiği belirlendi.

YAKINININ EVİNDE SAKLANIYORMUŞ

Firari Mehmet Akay'ın izini süren Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde bulunan bir yakınının evinde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla aranan şüpheli yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLERE VE TELEFONUNA EL KONULDU

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve kaldığı ikamette detaylı arama gerçekleştirildi. İncelemelerde kullanılmak üzere Mehmet Akay'ın cep telefonuna ve ele geçirilen diğer dijital materyallere el konuldu.

ÖRGÜTÜN MALİ YAPISI İNCELENİYOR

Ele geçirilen dijital verilerin, daha önce soruşturma kapsamında el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel belgeyle olan bağlantıları mercek altına alındı. Dokümanların hangi amaçla saklandığı, talimat veren diğer isimler ve örgütün mali yapılanmasının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)