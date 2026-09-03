Son dakika | Ahmet Davutoğlu'na soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahmet Davutoğlu'nun yıllar önce çekilen ancak son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan videosunda "Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği" öne sürülen ifadeleri sonrasında soruşturma başlatıldı.

4.5 YIL ÖNCEKİ VİDEO!

Davutoğlu'na soruşturma açılmasına neden olan video 4.5 yıl önceki Diyarbakır gezisi sırasında çekildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.



Soruşturmaya gerekçe olarak gösterilen video 👇 https://t.co/DnRy4u32Tq pic.twitter.com/NPJvPhkAeE — Halk TV (@halktvcomtr) September 3, 2026

SORUŞTURMAYA GEREKÇE OLAN O SÖZLERİ

Davutoğlu söz konusu videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyarlara milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler! Çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyorsun ki; 'Sen hocasın, sus' mu diyorsun?"

"Bak, onlar... onlar... onlar milletin hukukuna... Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi, ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi, ben de onlara hakkı adaleti söyledim!"