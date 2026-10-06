Sokak ortasında motosikletli saldırgan dehşeti: Dükkan önünde otururken vuruldu

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, dükkânının önünde oturan bir kişiye motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

DÜKKAN ÖNÜNDE OTURURKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Olay, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinin önünde oturan kişiye, kimliği belirsiz motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli şüpheliler olayın ardından kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen erkek olduğu öğrenilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay yerinde çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)