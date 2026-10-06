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Adanalı ünlü kuyumcunun infazının altından suç örgütü çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde kuyumcu Zahir Cız, dükkânının önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yanındaki Hüseyin Altunbulduk ağır yaralanırken, polis saldırganın kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Adanalı ünlü kuyumcunun infazının altından suç örgütü çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde kuyumcu Zahir Cız, dükkânının önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cız’ın yanında bulunan ve koruması olduğu öne sürülen Hüseyin Altunbulduk ise ağır yaralandı.

DÜKKÂNININ ÖNÜNDE VURULDU

Olay, Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, Zahir Cız ve Hüseyin Altunbulduk’a ateş açtı.

Kurşunların başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet ettiği Cız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karnından yaralanan Altunbulduk’un ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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DAHA ÖNCE TEHDİT İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre; Zahir Cız’ın adı, geçtiğimiz aylarda kamuoyunda “Baygaralar” olarak bilinen Adana merkezli organize suç örgütüyle bağlantılı gerilimlerle gündeme gelmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülü telefon konuşmasında, örgüt yöneticilerinden olduğu öne sürülen Fırat Çelik’in Cız’ı tehdit ettiği iddia edilmişti.

Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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