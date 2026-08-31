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Halk TV Türkiye Sokak ortasında kiracısını katletti: Balkondan tüfekle ateş etti

Sokak ortasında kiracısını katletti: Balkondan tüfekle ateş etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ev sahibi Enver Ayaz'ın tüfekle ateş ettiği kiracısı Kılıçhan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sokak ortasında kiracısını katletti: Balkondan tüfekle ateş etti

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde saat 18.10 sıralarında ev sahibi Enver Ayaz ile kiracısı Kılıçhan Şahin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

BALKONDAN TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kavganın ardından evine giden Enver Ayaz, 2. kattaki dairesinin balkonundan sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'e tüfekle ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla hastaneye götürülürken, yolda karşılaştıkları ambulansa alınan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KİRACI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kılıçhan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan ev sahibi Enver Ayaz'da beyin kanaması şüphesi tespit edildi. Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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