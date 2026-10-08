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Sokak ortasında dehşet: Eski eşini katledip intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 58 yaşındaki Kamil Köse, 47 yaşındaki boşandığı Fadime Akbal'ı sokakta tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Sokak ortasında dehşet: Eski eşini katledip intihar etti
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Olay, sabah saatlerinde, Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kamil Köse ve bir süre önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Sokak ortasında dehşet: Eski eşini katledip intihar etti - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sokak ortasında dehşet: Eski eşini katledip intihar etti - Resim : 3

Polis, otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse’nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Sokak ortasında dehşet: Eski eşini katledip intihar etti - Resim : 4

Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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