Sokak ortasında dehşet: Eski eşini katledip intihar etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde 58 yaşındaki Kamil Köse, 47 yaşındaki boşandığı Fadime Akbal'ı sokakta tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde, Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kamil Köse ve bir süre önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse’nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. (DHA)