Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin soruşturmasında anne ve baba tutuklandı

Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda 10 Eylül’de kaybolan Büşra Balıkçı’nın bulunmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı ile akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B., M.D. ve M.B. ile çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B. (19), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLMÜŞTÜ

Hayvancılıkla uğraşan ve 5 çocuk annesi olduğu belirtilen Elif Balıkçı, 10 Eylül’de kızı Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin de desteğiyle bölgede arama çalışması başlattı.

ANNE, BABASIYLA İLGİLİ İDDİADA BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılık ifadesinde kızını babasının öldürerek araziye bıraktığını iddia etti.

Bu iddianın ardından anne, yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası’na götürüldü. Balıkçı’nın bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı verildi.