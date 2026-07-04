İstanbul’da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’a destek amacıyla planlanan etkinliklere yönelik yasak kararları genişliyor. Şişli’nin ardından Kadıköy Kaymakamlığı da Yoğurtçu Parkı’nda yapılması planlanan dayanışma etkinliğini ve buna bağlı tüm açık alan faaliyetlerini güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Kadıköy Kaymakamlığı, 4 Temmuz 2026 tarihinde Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenmesi planlanan “Deniz Göktaş’la dayanışma” etkinliğine izin verilmediğini açıkladı. Kararla birlikte ilçe genelinde bir gün süreyle tüm açık alan etkinlikleri de yasak kapsamına alındı.

Kaymakamlık açıklamasında, sosyal medya ve açık kaynaklarda yer alan çağrılarda “Deniz Göktaş Yalnız Değildir” ve “Saray faşizmine karşı sanatçı dostumuzun yanındayız” gibi ifadelerle toplanma çağrıları yapıldığı belirtilerek, etkinliğin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu etkinliğin gerçekleşmesi halinde “toplumda infial oluşabileceği, milli ve vicdani değerlere zarar verebileceği, kamu düzenini ve iç huzuru tehdit edebileceği” değerlendirmesine yer verildi. Olası provokatif olayların yaşanabileceği yönünde güvenlik riski bulunduğu iddia edildi.

Bu kapsamda Kadıköy ilçe sınırları içinde 4 Temmuz saat 08.00’den 5 Temmuz saat 23.59’a kadar miting, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, insan zinciri ve benzeri tüm açık alan etkinliklerinin yasaklandığı duyuruldu.

ŞİŞLİ’DE DE BENZER KARAR ALINMIŞTI

Öte yandan dün gece Şişli Kaymakamlığı da Maçka Parkı’nda yapılması planlanan benzer bir “dayanışma etkinliği” için yasak kararı almıştı. Fikir Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenmek istenen “Ölü Deniz” gösterimi ve ilgili etkinlikler de güvenlik gerekçesiyle engellenmişti.

Şişli’deki kararda da ilçe sınırları içinde “Deniz Göktaş Yalnız Değildir” sloganıyla yapılacak yürüyüş ve açık alan etkinliklerinin kamu düzeni gerekçesiyle uygun görülmediği belirtilmişti.