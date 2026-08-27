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Sinan Akçıl Erdoğan'la buluşmasını anlatırken övmelere doyamadı!

Sinan Akçıl, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Akçıl, buluşmaya ait kareleri paylaşırken Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

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Sinan Akçıl Erdoğan'la buluşmasını anlatırken övmelere doyamadı!
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler için Ahlat ve Malazgirt'te bulundu. Etkinliklere katılan Akçıl, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geldi.

Akçıl, Erdoğan'la sohbet ettiği ve el sıkıştığı anlara ait iki fotoğrafı X hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımında kullandığı övgü dolu ifadeler dikkat çekti.

"ÖMRÜMDEN YILLARI GÖZÜMÜ KIRPMADAN VERİRİM"

Sinan Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm dediğiniz insanlar var mı? Benim var, bir tanesi de bu 2 karede işte... Teşekkürler Malazgirt, teşekkürler Ahlat... Muhteşemdiniz.”

Sinan Akçıl Erdoğan'la buluşmasını anlatırken övmelere doyamadı! - Resim : 1

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Ünlü şarkıcının Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yaptığı ziyaret ve Erdoğan'la buluşması gündem oldu.

Sinan Akçıl Erdoğan'la buluşmasını anlatırken övmelere doyamadı! - Resim : 3

Sinan Akçıl Erdoğan'la buluşmasını anlatırken övmelere doyamadı! - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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