Milli Takım için peş peşe marş yayımladılar: Sinan Akçıl Erdoğan'a dinletti

2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı için Sinan Akçıl, Edis ve Semicenk marş hazırladı. "Türkler Geliyor" isimli marşı Erdoğan'a dinleten Sinan Akçıl, "Mehteri duyunca gözleri doldu" dedi.

11 Haz 2026 – 19 Tem 2026 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan Milli Takım için ünlü şarkıcılar peş peşe marş yayımladı.

Sinan Akçıl, ''Türkler Geliyor'' isimli marşı dün akşam paylaştı. Marşın yayınlanmasıyla birlikte kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Yorum sayısını beğeni sanan Akçıl'ın "Her şeyi anlarım, trend, like, yüksek izlenme tamam ama 3 saatte 19 bin like tarihimizde çok azdır" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"MEHTER KISMINDA GÖZLERİNİN DOLDUĞUNU HİSSETTİM"

Akçıl, marşı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dinletti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Sinan Akçıl, Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Gözlerime bakarak ‘Güzel olmuş’ dedi. Mehter kısmında gözlerinin dolduğunu, duygulandığını hissettim." ifadelerini kullandı.

Bir marş da ünlü şarkıcı Edis'ten geldi. Martılar şarkısını milli marşa uyarlayan Edis, "N'apsak?" notuyla marştan 30 saniyelik bir kesit paylaştı. Edis'in yayınladığı kısa kesit binlerce beğeni aldı.

Semicenk de A Milli Futbol Takımı için özel bir marş hazırladı. Son dönemin popüler isimlerinden olan genç sanatçı, hazırladığı parçanın nakarat kısmını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

