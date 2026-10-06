'Şikayet ettikleri için öldürdüm' dedi, yaşlı çifti demirle katletmişti: Komşu hakkında karar çıktı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 62 yaşındaki Vural Kara ve 60 yaşındaki eşi Asiye Kara, evlerinde uğradıkları vahşi saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan ve gürültü nedeniyle defalarca şikayet edildiği ortaya çıkan üst kat komşuları 47 yaşındaki Kerem Seymen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

“BENİ SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYORLARDI, ÖLDÜRDÜM"

Katil ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Olay sabahı da yine şikayet edince tartıştık. Ben de barfiks demiriyle vurup, saplayarak öldürdüm” dedi.

Soruşturmada, şüphelinin evinde çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından birçok kez uyarıldığı ve şikayet edildiği de öğrenildi

Uğradıkları vahşi saldırı sonucu yaşamını yitiren Asiye Kara ve Vural Kara'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Gemlik Asım Kocabıyık Cami’ne getirildi ve Gencali Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Kara çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbeleri tespit edildi. Başlarına sert cisimle vurularak ve saplanarak öldürüldüğü belirlenen çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MAHALLELİ DEFALARCA ŞİKAYET ETMİŞ

Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çiftin bir süre önce gürültü sebebiyle tartıştığı üst kat komşusu Kerem Seymen'i cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Soruşturmada, şüphelinin evinde çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından birçok kez uyarıldığı ve şikayet edildiği öğrenildi. Olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine giden şüphelinin, yaşanan tartışmanın ardından barfiks demiriyle çifte saldırdığı belirlendi.

ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Uğradıkları vahşi saldırı sonucu yaşamını yitiren Asiye Kara ve Vural Kara'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Gemlik Asım Kocabıyık Cami’ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kara çifti, Gencali Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çiftin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

KATİL CEZAEVİNDE

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve gürültü şikayetleri yüzünden cinayeti işlediğini söyleyen Kerem Seymen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)