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Siirt'te feci kaza: Otomobilin çarptığı iki kuzen hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan iki gence çarpması sonucu 22 ve 21 yaşlarındaki kuzenler K.C. ile Y.C. hayatını kaybetti.

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Siirt'te feci kaza: Otomobilin çarptığı iki kuzen hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinden geçen Siirt-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkiinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kuzenler 22 yaşındaki K.C. ile 21 yaşındaki Y.C.'ye çarptı.

KURTALAN'DA FECİ KAZA

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki genç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. K.C. ve Y.C.'nin cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Trafik Kazası Siirt
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