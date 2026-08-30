Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Başakşehir’de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti, diğer motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Başakşehir’de iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı.
Kaza dün sabah 08.00 civarında Esenkent-Bahçeşehir yolunda yaşandı. Alınan bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkan A.Ö.’nün kullandığı motosiklet, yolda ilerleyen ve süratli olduğu iddia edilen diğer motosikletle çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde 58 yaşındaki A.Ö.’nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI, KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Meydana gelen kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi