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Halk TV Türkiye Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Başakşehir’de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti, diğer motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Başakşehir’de iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza dün sabah 08.00 civarında Esenkent-Bahçeşehir yolunda yaşandı. Alınan bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkan A.Ö.’nün kullandığı motosiklet, yolda ilerleyen ve süratli olduğu iddia edilen diğer motosikletle çarpıştı.

Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Resim : 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde 58 yaşındaki A.Ö.’nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Resim : 2

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HASTANEYE KALDIRILDI, KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Resim : 4

Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Resim : 5

Başakşehir’de feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Başakşehir Kaza Yaralı
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