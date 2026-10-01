Sigaradan sağlığa 110 milyar liralık kaynak: Yeni fon kurulması planlanıyor

Sağlık Bakanlığının hazırladığı kanun teklifi taslağıyla, tütün ürünleri ve bazı gıdalardan alınacak katkı paylarıyla “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” kurulması planlanıyor. Taslağa göre sigara paketlerinden 20 lira katkı payı alınması ve yıllık yaklaşık 110 milyar liralık kaynak oluşturulması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı tütün ve halk sağlığı düzenlemesi kapsamında, sağlıklı yaşam politikalarının finansmanını sağlamak amacıyla “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” kurulması gündeme geldi.

Hazırlanan kanun teklifi taslağında, tütün ürünleri ile şekerli içecekler ve bazı atıştırmalıklardan katkı payı alınması öngörülüyor. Düzenlemeyle elde edilecek gelirin, halk sağlığını korumaya yönelik projelerde kullanılması planlanıyor.

SİGARA PAKETLERİNDEN 20 LİRA ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Taslağa göre paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 lira, paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 lira katkı payı alınması planlanıyor.

Yıllık 5,5 milyar paket sigara tüketimi üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yalnızca sigaradan yaklaşık 110 milyar liralık kaynak elde edilmesi hedefleniyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLER VE ATIŞTIRMALIKLAR DA KAPSAMA ALINACAK

Kurulması planlanan fonun gelirleri yalnızca tütün ürünleriyle sınırlı tutulmayacak. Taslakta, şekerli içeceklerden içerdikleri şeker oranına göre 100 mililitre başına 5 liraya kadar katkı payı alınması öngörülüyor.

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklardan ise satış fiyatının yüzde 20'si oranında katkı payı alınması planlanıyor.

FONUN GELİRLERİ NERELERDE KULLANILACAK?

Fon aracılığıyla elde edilecek kaynakların, toplum sağlığını korumaya ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya yönelik çeşitli alanlarda kullanılması hedefleniyor.

Bu kapsamda kaynak aktarılması planlanan alanlar şöyle sıralanıyor:

Okul beslenme programları ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele

Diş sağlığı hizmetleri

Sağlıklı yaşam projeleri ve spor yatırımları

Sigara bırakma poliklinikleri ve nikotin tedavileri

Tütün ürünlerine yönelik denetim faaliyetleri

Akciğer kanseri ve KOAH gibi tütün kullanımına bağlı hastalıkların tarama ve tedavileri

TEKLİFİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığının hazırladığı 25 maddelik kanun teklifi taslağının, AK Parti grubu bünyesinde yürütülecek çalışmaların ardından yasa teklifine dönüştürülmesi planlanıyor.

Taslağın, ekim veya kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması öngörülüyor.

Düzenleme henüz taslak aşamasında bulunuyor. Bu nedenle katkı paylarının tutarları, uygulama kapsamı ve yürürlük tarihi, yasama sürecinde yapılacak çalışmalar sonucunda netleşecek.