Hileli gıdalar listesinde Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı’nın oğluna ait marka da var

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı güncel “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine yeni ürünler eklendi.

Listede, farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edilirken bir isim dikkat çekti.

"MEKANİK AYRILMIŞ KANATLI ETİ KULLANILMIŞ"

Bakanlığın yayımladığı listede, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler’in oğlu Efe Selahattin Mühsürler’e ait “Afyon Keyf-i Sucuk” markasının da yer aldığı görüldü.

Yapılan laboratuvar analizlerinde, markanın sucuk ürünlerinde mevzuata aykırı şekilde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Böylece “Afyon Keyf-i Sucuk”, bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer aldı.