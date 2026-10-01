Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Hileli gıdalar listesinde Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı’nın oğluna ait marka da var

Hileli gıdalar listesinde Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı’nın oğluna ait marka da var

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler’in oğluna ait markanın da yer aldığı ortaya çıktı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Hileli gıdalar listesinde Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı’nın oğluna ait marka da var

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı güncel “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine yeni ürünler eklendi.

Listede, farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edilirken bir isim dikkat çekti.

Hileli gıdalar listesinde Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı’nın oğluna ait marka da var - Resim : 1

"MEKANİK AYRILMIŞ KANATLI ETİ KULLANILMIŞ"

Bakanlığın yayımladığı listede, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler’in oğlu Efe Selahattin Mühsürler’e ait “Afyon Keyf-i Sucuk” markasının da yer aldığı görüldü.

Fon skandalında hisse senetlerindeki son gelişmeyi Akın Gürlek açıkladıFon skandalında hisse senetlerindeki son gelişmeyi Akın Gürlek açıkladı

Yapılan laboratuvar analizlerinde, markanın sucuk ürünlerinde mevzuata aykırı şekilde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Böylece “Afyon Keyf-i Sucuk”, bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gündem
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro