Fon skandalı kulisleri karıştırdı! Erdoğan o AKP'lilerin peşine düştü

Türkiye gündemini sarsan fon krizine ilişkin adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak sürerken, Ankara kulisleri de hareketlendi. AKP'li isimlerin de fon soruşturmasına dahil edilmesiyle birlikte iktidar partisi içinde 'endişe ve gerginlik' yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Soruşturma derinleşirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece doğrudan müdahale ederek dikkat çeken bir talimat verdiği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN YETKİLİLERE: NEDEN ÖNCEDEN GÖRÜLMEDİ?

Gelişmelere ilişkin kulis bilgilerini aktaran İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat, Erdoğan'ın fon soruşturması kapsamında devreye girdiğini belirterek krizin perde arkasını kaleme aldı. Fırat, Erdoğan'ın ilk andan itibaren yetkilileri sorguladığını belirterek şu bilgileri aktardı:

"Cumhurbaşkanı krizin başladığı ilk günden itibaren bu konudaki bakış açısını net bir biçimde ortaya koydu. İlgililere neden bu durumun önceden tüm boyutları ile görülmediği sorusunu da net biçimde yöneltti."

KRİZ ÖNCESİ ÇIKIŞ YAPANLAR İÇİN SON BİR AYLIK İNCELEME

Erdoğan'ın bir gün önce yapılan toplantıda kritik bir talimat verdiğini belirten Fırat, kriz patlamadan hemen önce sistemden ayrılanların mercek altına alındığını bildirdi. Hande Fırat, kulis bilgisini şu ifadelerle paylaştı:

"Edindiğim bilgilere göre, bir gün önce yapılan toplantıda kriz patlamadan çıkanların kim olduğunun bir an önce ortaya çıkarılması ve kendisinin bilgilendirilmesi talimatını verdi. Hangi partiden olursa olsun siyasetçi ya da bürokrat için kanun ne diyorsa o uygulanacak. Bu kapsamda son bir ayda çıkanlar için inceleme yapılacak. Cumhurbaşkanı’nın bu konuda hem çok kararlı, hem de çok kızgın olduğu belirtiliyor."