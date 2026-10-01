Son dakika | Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

MİT'in düzenlediği operasyonla, Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

PLANLAMA VE ORGANİZASYON ŞEMASINDA YER ALDI

Kırmızı bültenle aranan Suriye uyruklu Ömer el-Hatip'in, Reyhanlı saldırısının doğrudan planlama ve organizasyon şemasında yer aldığı belirlendi.

Ömer el-Hatip'in aynı zamanda kanlı eylemin failleri ile Beşar Esad rejimine bağlı askeri istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonu ve lojistik bağı sağlayan ana kilit isim olduğu saptandı.

EYLEMİN ARDINDAN ESAD REJİMİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ALDI

1976 yılında Suriye’nin İdlib kentinde dünyaya gelen Ömer el-Hatip, ülkede iç karışıklıkların başlamasının ardından Lazkiye’ye giderek rejim yanlısı “Şebbiha” gruplarına katıldı. El-Hatip’in burada, dönemin Askeri İstihbarat (Emn El Askeri) Lazkiye Şube Başkanı Kifah Melhem ile yakın temas kurdu.

Şubat 2013’te Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaparak keşif faaliyeti yürüten el-Hatip, saldırıda kullanılan bomba düzeneklerini teslim alıp faillere ulaştırdı. Eylemin ardından

Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildiği tespit edildi. Saldırının diğer faillerinden Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı ise 2025 yılında MİT operasyonlarıyla yakalanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

