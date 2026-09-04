Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki IŞİD mensubunun, otogarda polisleri görür görmez ateş açtığı ve etkisiz hale getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Sultanbeyli’de polis ekiplerini görür görmez silahla ateş açan, Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen IŞİD mensubunun otogarda etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı.
Sultanbeyli'deki terör operasyonunda IŞİD'li şüphelinin otogarda etkisiz hale getirildiği anlardan yeni görüntüler...— Halk TV (@halktvcomtr) September 4, 2026
Çatışma anları saniye saniye kameraya yansıdı. pic.twitter.com/xsdrtxzwvs
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, IŞİD'le bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Çil’in yakalanması için çalışma başlatıldı.
IŞİD OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ— Halk TV (@halktvcomtr) September 4, 2026
Sultanbeyli'de polis ekiplerine silahla ateş açan IŞİD şüphelisi Berkan Çil’in (21) etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Çil’in, üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açtığı ve ekiplerin karşılık vermesi üzerine… pic.twitter.com/aDcjlP30wd
2 ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDAN KAÇTI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Pendik ve Tuzla’da belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmalar genişletildi.
OTOGARDAN OTOBÜS BİLETİ ALDI
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Çil’in, Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı tespit edildi.
Otogarda önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. de yaralandı.
OTOGARDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Polisleri fark eden şüphelinin silahla ateş açması üzerine yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. (DHA)