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Halk TV Türkiye Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış

Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış

Son dakika haberi... Sultanbeyli'de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki IŞİD mensubunun, otogarda polisleri görür görmez ateş açtığı ve etkisiz hale getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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Sultanbeyli’de polis ekiplerini görür görmez silahla ateş açan, Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen IŞİD mensubunun otogarda etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, IŞİD'le bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Çil’in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış - Resim : 1

2 ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDAN KAÇTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Pendik ve Tuzla’da belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmalar genişletildi.

Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış - Resim : 2

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OTOGARDAN OTOBÜS BİLETİ ALDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Çil’in, Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı tespit edildi.

Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış - Resim : 4

Otogarda önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin P. de yaralandı.

Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış - Resim : 5

Son Dakika | Sultanbeyli'de IŞİD operasyonu: 21 yaşındaki şüpheli öldü, bir vatandaş yaralandıSon Dakika | Sultanbeyli'de IŞİD operasyonu: 21 yaşındaki şüpheli öldü, bir vatandaş yaralandı

OTOGARDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Polisleri fark eden şüphelinin silahla ateş açması üzerine yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. (DHA)

Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış - Resim : 7

Son dakika | IŞİD'li teröristin otogarda öldürüldüğü anlar ortaya çıktı! Polisleri görür görmez ateş açmış - Resim : 8

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
IŞİD Operasyon Polis
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