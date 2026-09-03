Son Dakika | Sultanbeyli'de IŞİD operasyonu: 21 yaşındaki şüpheli öldü, bir vatandaş yaralandı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Türkiye’de terör saldırısı planladığı öne sürülen 21 yaşındaki Berkan Ç.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polislere ateş açılması üzerine şüpheli Berkan Ç. öldü ve bir vatandaş da yaralandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından "Sultanbeyli’de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyona ilişkin basın açıklamamız…" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

VALİ GÜL'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.