Sigara yasakları derinden hissedilecek! Bakan açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda, toplum sağlığını korumak adına sigarayla mücadelede atılacak yeni adımlar hakkında konuştu. Bakan Memişoğlu, tütün ürünlerine yönelik daha sıkı önlemler içeren yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını ve bu taslağın birkaç ay içerisinde tam anlamıyla olgunlaşacağını ifade etti.

GÖRÜNÜRLÜK AZALACAK, DENETİMLER SIKILAŞACAK

Hazırlanan yeni düzenlemenin hedefleri arasında sigara ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün ciddi oranda azaltılması yer alıyor. Bununla birlikte, özellikle 18 yaş altına yönelik sigara satışının engellenmesi için denetim mekanizmaları çok daha sıkı bir hale getirilecek. Bakan Memişoğlu, mevcut açık ve kapalı alan uygulamalarına ilişkin kuralların da yeniden gözden geçirilerek çok daha net ve kesin çizgilerle belirleneceğinin altını çizdi.

"TOPLUMUMUN KANSER OLMASINI İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz 2025 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyar paket sigara satıldığına dair veriyi kamuoyuyla paylaşan Memişoğlu, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Memişoğlu, "Toplumumun kanser olmasını istemiyorum. Sigara ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor. Bağımlılık olacaksa spor bağımlılığı olsun." dedi.