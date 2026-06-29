Sıcaklık 55 dereceye çıkacak 3 gün cayır cayır yakacak: Orhan Şen tarih vererek uyardı

Türkiye, haziran ayının sonuna gelinirken yılın ilk aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Hava durumu raporunu yorumlayan Prof. Dr. Orhan Şen'den özellikle İstanbul dahil olmak üzere yurdun batısında etkili olacak kavurucu sıcaklar nedeniyle kritik uyarılar geldi.

SICAKLIK 55 DERECEYE ÇIKACAK 3 GÜN CAYIR CAYIR YAKACAK

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcaklık tehlikesinin termometrelerdeki değerlerden çok daha büyük olduğunu vurgulayan güneş altında hissedilen sıcaklığın 50-55 dereceye kadar ulaşabileceğini ifade etti.

"40 derecelik bir yerde ölçülen sıcaklığın güneşin altında 50-55 dereceye kadar çıktığını da biliyoruz. Dolayısıyla bir, sağlığımıza çok dikkat edeceğiz."

40 derece olarak ölçülen bir yerde, güneşin doğrudan etkisiyle bu seviyelerin görüleceğini belirten Şen, sağlık açısından çok dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Kavurucu sıcakların özellikle pazartesiden çarşamba gününe kadar olan 3 günlük süreçte tavan yapacağını belirterek kritik günleri ilan etti.

Vatandaşların sıcağın altında nefes almakta zorlanacağını dile getiren uzmanlar, en küçük bir ihmalin bile sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda birleşiyor.

ORHAN ŞEN TARİH VEREREK UYARDI

Prof. Dr. Orhan Şen, Salı ve çarşamba günlerine dikkat çeken Şen, aşırı sıcaklara karşı vatandaşların sağlık durumuna dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek uyardı.

İstanbul dahil olmak üzere batı illerini etkisi altına alacak kavurucu sıcaklar günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zirve yapacak. Bu saat aralığında açık alanlarda bulunmamak, sıcakların hayati risk taşımaması adına büyük önem arz ediyor.

Sıcak hava dalgasının ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerinde hissedileceğinin altını çizen Orhan Şen İstanbul'da ölçülecek sıcaklıkların çarşamba gününe kadar 34-35 dereceye kadar yükseleceğini ifade etti.

Kocaeli ve Düzce'de termometrelerin 36-37 dereceyi aşacağını ifade eden Şen, başta Edirne ve Kırklareli ile Trakya genelinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Türkiye, sıcak hava dalgasını haziranın son haftasında özellikle batı bölgelerinde yaşayacak. İstanbul'u söyledik, 34-35 dereceye kadar çıkacak çarşamba gününe kadar. Bunun yanında sadece İstanbul değil, Düzce, Kocaeli'nde de sıcaklıklar 36-37 dereceyi geçecek. Edirne'de 40 derece, Edirne, Kırklareli'nde 40 dereceyi geçecek sıcaklıklar var. Genellikle hangi bölgelerde olacak? Deminden söylediğim, İç Anadolu, Marmara, Ege başta olmak üzere batı bölgelerimizde meydana gelecek.

Pazartesiden çarşamba gününe kadar, özellikle çarşamba günü. Ve bugünlerde İstanbul'un nüfusu fazla olduğu için söylüyorum, İstanbul'da yaşlıların, çocukların, koroner hastalığı olanların dışarı çıkmaması lazım. Çıkmasınlar. Yani, özellikle salı ve çarşamba günü dışarı çıkmasınlar."